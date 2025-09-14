Ο Κώστας Σλούκας πανηγύρισε το χάλκινο της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ 2025, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. Αφιέρωσε το μετάλλιο στους Έλληνες και στην οικογένειά του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Εθνική Ομάδα.

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Σλούκας αναφέρθηκε τόσο στην πορεία της καριέρας του, όσο και στο ενδεχόμενο συνέχισης ή όχι με την Εθνική:

«Μπορώ να πω πως είχα μια αξιοσέβαστη καριέρα, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μου. Το 2027 μοιάζει πολύ μακριά, δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον. Ίσως μέχρι τότε να έχω αποσυρθεί. Πιστεύω ότι είναι σοφό να ξέρεις πότε να σταματήσεις, με τον σωστό τρόπο και στον σωστό χρόνο. Το αφήνω ανοιχτό, ο χρόνος θα δείξει», δήλωσε και πρόσθεσε για την επιτυχία της ομάδας: «Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες και στην οικογένειά μου, γιατί φέτος έλειψα πολύ από το σπίτι. Αυτό το μετάλλιο το αξίζαμε. Είναι κάτι απίστευτο».

Κατά τη διάρκεια του «μικρού τελικού», ο Σλούκας σημείωσε 7 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα. Στο σύνολο του τουρνουά, είχε μέσο όρο 9,6 πόντους, 4,1 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ, με 44,0% στα τρίποντα.