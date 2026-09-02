Εξαιρετικά άτυχη στάθηκε η Γεωργία Αγγελοπούλου στον προημιτελικό του Eurovolley ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας. Η 20χρονη ακραία, που κλήθηκε να καλύψει το κενό της επίσης τραυματία Φαίη Μπακοδήμου, τραυματίστηκε σοβαρά στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλο τουρνουά.

Στις αρχές του 2ου σετ με το σκορ στο 2-0 υπέρ της Σερβίας, η Ελληνίδα διεθνής προσπάθησε να βγάλει άμυνα, όμως κόλλησε το γόνατό της, με αποτέλεσμα να πέσει στο τάραφλεξ, σφαδάζοντας από τους πόνους.

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