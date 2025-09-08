Τη νίκη επί του Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025, κρατά ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αστοχία των Ελλήνων διεθνών, την οποία απέδωσε στη νευρικότητα, καθώς ήταν το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι στη διοργάνωση.

«Παρ’ ότι δεν είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντο κερδίσαμε και αυτό λέει πολλά για την ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι σήμερα, ήμασταν νευρικοί, αλλά είναι λογικό είναι το πρώτο νοκ άουτ ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τις λύσεις σε αυτούς τους αγώνες ακόμη και στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ.

Ήμασταν αρκετά καλοί στο τρανζίσιον και στο ριμπάουντ. Πρέπει να δούμε μερικά κομμάτια για να τα βελτιώσουμε και σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι», ανέφερε αρχικά ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός μιλώντας στην ΕΡΤ:

Για τα ριμπάουντ (45 η εθνική, 30 το Ισραήλ), εξήγησε: «Είπα και πριν, στον αιφνιδιασμό και στα ριμπάουντ ήμασταν πολύ καλοί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πίεση και κάποιες στιγμές παίξαμε λίγο αργά, έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Για το ματς με τη Λιθουανία την ερχόμενη Τρίτη (9/9) στα προημιτελικά ο Σπανούλης τόνισε: «Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε σχεδόν δύο ημέρες, γιατί την Τρίτη παίζουμε θεωρητικά αργά. Θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι».

Τέλος για το κίνητρο που έχουν οι Έλληνες διεθνείς, ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός εξήγησε: «Προφανώς και έχουν κίνητρο, έχουμε προετοιμαστεί καλά και έχουμε έρθει έτοιμοι στο τουρνουά».

Εν συνεχεία, στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε:

«Ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είχαμε κάποιες στιγμές που χάσαμε το μυαλό μας, ειδικά στην άμυνα, ενώ χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό. Όμως είχαμε καλές αποστάσεις, παίξαμε γενικά καλή άμυνα και πήραμε αυτή τη νίκη που είναι σημαντική. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη νοοτροπία και τη συγκέντρωσή τους, γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε και στη μέρα που σουτάραμε χειρότερα σε αυτό το τουρνουά. Αυτό λέει πολλά για μένα».

«Είναι σημαντικό να κερδίζεις όταν δεν μπαίνουν τα σουτ κι αυτό μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει καμιά φορά και στις πολύ καλές ομάδες στα σουτ. Κι εμείς δεν είμαστε απλά καλοί στο σουτ, είμαστε εξαιρετικοί. Έγινε σήμερα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε κι αυτό δείχνει ότι έχουμε χαρακτήρα».

«Όλοι ξέρουν ότι η λιθουανική σχολή στο μπάσκετ είναι μεγάλη, πάντα είναι ανταγωνιστικοί και έχουν πολύ κόσμο. Διαθέτουν μια πολύ καλή ομάδα, έχουν μεγάλα κορμιά, ξέρουν πώς να παίζουν μπάσκετ και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».

«Το Ισραήλ επέλεξε μια άμυνα χωρίς πολλές βοήθειες, γι’ αυτό ο Γιάννης δεν είχε τόσες ασίστ όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιζε ένας εναντίον ενός. Εμείς παίρνουμε ό,τι μας δίνει ο αντίπαλος. Αν παίζουν παγίδες, έχουμε σουτέρ, αν δεν παίζουν με βοήθειες, πάμε στο ένας με έναν. Έτσι χτίσαμε την ομάδα. Περιμένω ο Γιάννης να έχει συνήθως 2-3 παίκτες πάνω του και στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν, όπως σέβονται μεγάλους παίκτες, σαν κι αυτόν».

«Για να έχω τον Σαμοντούροβ εδώ πάει να πει ότι τον εμπιστεύομαι, όπως όλα τα παιδιά. Έχω πει σε όλους να είναι έτοιμοι. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί δεν παίζει σε ένα ματς και στο άλλο παίζει αρκετά. Ο Αλέξανδρος ήταν έτοιμος, ώριμος όπως πάντα και μας βοήθησε και με την ηρεμία του και με τα ριμπάουντ του και με την άμυνά του. Έβγαλε physicality. Βοήθησε όπως και όλα τα παιδιά σήμερα».

«Έχουμε έμπειρους παίκτες, που έχουν παίξει μπροστά σε περισσότερο κόσμο από ό,τι αυτόν που θα δούμε την Τρίτη. Δεν πιστεύω στις κατάρες, για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά στις καλές ομάδες και τη σκληρή δουλειά. Κι εμείς δουλεύουμε σκληρά».

«Το ριμπάουντ είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δώσαμε έμφαση για το πώς θα επιτεθούμε στην ματς απ ζώνη τους και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Άβντιγια. Είδαμε έμειναν έξω η Σερβία και η Γαλλία, δεν θέλαμε να είμαστε κι εμείς θύμα έκπληξης. Πιστεύω θα είμαστε ακόμη καλύτεροι στη συνέχεια».