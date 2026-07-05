«Άστραψε και βρόντηξε» ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα της εθνικής από την Πορτογαλία, στη SUNEL Arena. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς οι Έλληνες φίλαθλοι είχαν κάνει «sold out», η Ελλάδα γνώρισε ήττα-σοκ με 71-56 και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε σε αυστηρό τόνο: «Από το επόμενο “παράθυρο” θα είναι όλοι εδώ, η εικόνα μας ήταν άθλια, ντροπή»!

Οι Έλληνες διεθνείς γνώρισαν δύο διαδοχικές ήττες, καθώς στις 2 Ιουλίου η εθνική είχε ηττηθεί και στην Οραντέα από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού γύρο του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027.

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