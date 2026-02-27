Ήττα εκτός προγράμματος για την εθνική Ελλάδας από το Μαυροβούνιο με 67-65, σ’ ένα βράδυ που οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη προδόθηκαν από την αστοχία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στο κακό ποσοστό των παικτών του στα δίποντα αλλά και στα σουτ πίσω από τα 6.75 μ. (6/29, 21%), ενώ τόνισε πως στο επόμενο παιχνίδι θα είναι βελτιωμένη η εικόνα της «επίσημης αγαπημένης».

Μάλιστα, ο Σπανούλης αποχώρησε εκνευρισμένος μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων του καθώς ερμήνευσε λανθασμένα την τελευταία ερώτηση του δημοσιογράφου. Ερωτήθηκε για το αν φταίει η χρονική περίοδος επιλογής παικτών για την εθνική, με τον Έλληνα προπονητή να αντιλαμβάνεται -πιθανώς- πως εννοούσε ότι είναι η χειρότερη περίοδος της εθνικής, κάτι που προκύπτει από την έκφραση του προσώπου του μόλις ακούει την ερώτηση.

