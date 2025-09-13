Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την βαριά ήττα της Εθνικής από την Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ και αναφέρθηκε στην μεγάλη προοπτική που έχει μπροστά της η Ελλάδα για να ανέβει στο βάθρο των νικητών.

Πριν τον «μικρό» τελικό με αντίπαλο τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τη χώρας μας ανέφερε μεταξύ άλλων πως έτσι είναι το μπάσκετ και πως δεν μπορούμε να λέμε ότι η Τουρκία «κλείδωσε» τον Γιάννη.

Όπως τόνισε δεν πρέπει να υπάρχει «μιζέρια», καθώς διεκδικούμε ένα μετάλλιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Χθες κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Έτυχε να κάνουμε το κακό μας παιχνίδι στο τουρνουά στον ημιτελικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει στους ‘16’ ή στους ‘8’, ευτυχώς δεν το κάναμε τότε. Ήταν ένα κακό παιχνίδι, δεν ήμασταν έτοιμοι στο πνεύμα. Είναι λογικό, είναι άνθρωποι. Είναι ένα μεγάλο τουρνουά, όλοι μπορούν να κάνουν ένα κακό παιχνίδι. Είδαμε ότι η Τουρκία μπορούσε να μην έχει φτάσει ως εδώ, θα μπορούσε να χάσει στους ‘16’ από τη Σουηδία, που τη νίκησε στον πόντο. Ή η Γερμανία θα μπορούσε να είχε αποκλειστεί στον προημιτελικό αν δεν είχε βάλει το τρίποντο από το κέντρο για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού ο Ντα Σίλβα. Μην ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Είναι παιχνίδια, κάποιος τυχαίνει να είναι σε καλύτερη μέρα, κάποιος βάζει έξι τρίποντα εκεί που έβαζε ένα, όπως βάλαμε κι εμείς πολλές φορές. Έτσι είναι το μπάσκετ, δεν υπάρχει ‘ο άλλος σε κλείδωσε’. Αυτά είναι περισσότερο για σας τους δημοσιογράφους να τα λέτε. Είναι ποιος είναι σε καλύτερη μέρα. Άρχισε το ματς και χάσαμε τέσσερα λέι απ, τα τρία τα έχασε ο Γιάννης, που πάντα είναι καρφώματα, ενώ χάσαμε και δύο ανοιχτά σουτ. Μετά τι θα λέγαμε, ότι κλείδωσε τον Αντετοκούνμπο η Τουρκία, αν είχε 10 πόντους στην αρχή και τρεις ασίστ; Πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο.

Το μόνο που δεν έπρεπε να κάνουμε ήταν να παρατήσουμε πνευματικά το παιχνίδι. Αυτό είναι το μόνο που μας πειράζει, εμένα και όλη την ομάδα. Όμως έγινε. Είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, μην είμαστε μίζεροι. Να είμαστε θετικοί, περήφανοι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, το μεγαλύτερο παιχνίδι μας τα τελευταία 16 χρόνια, για να φέρουμε ένα μετάλλιο στην πατρίδα μας. Τα τελευταία 38 χρόνια έχουμε πάρει πέντε μετάλλια. Και τώρα παίζουμε για μετάλλιο και να λέμε ‘τι έγινε, καταστροφή’; Δεν με αγγίζουν καθόλου αυτά, είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, θα είμαι πάντα εδώ για να τους προστατεύω, γιατί το πιστεύω. Την ευθύνη την αναλαμβάνω, πάντα την ευθύνη την αναλαμβάνει ο προπονητής. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τις ευθύνες, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε μελετήσει τους Φινλανδούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μάχη».

Για τη Φινλανδία: «Πρέπει να έχουμε πολλή ενέργεια. Είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, έχει το καλύτερο επιθετικό ριμπάουντ, βάζει σχεδόν 14 τρίποντα ανά παιχνίδι με 38%, γενικά είναι μια ομάδα που παίζει ένα στυλ μπάσκετ που δεν παίζει καμία άλλη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παίζει πολύ off ball, με πολλά κοψίματα, με μια πάσα σουτ, ίσως και χωρίς πάσα, πεντάρια κατεβάζουν την μπάλα… Πρέπει να έχουμε τρομερή συγκέντρωση και ενέργεια, όπως είχαμε σε όλο το τουρνουά εκτός από το χθεσινό παιχνίδι».

Για το αν το χάλκινο μετάλλιο θα είναι σαν χρυσό: «Σίγουρα ναι. Λέγανε ότι ήταν υπέρβαση να πάμε στους οκτώ και τώρα είμαστε στην τετράδα. Είναι μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ, σταμάτησαν οι δουλειές, έχει έρθει κόσμος από την Ελλάδα για να δει την Εθνική ομάδα, έβλεπαν εκατομμύρια Έλληνες από την τηλεόραση, ξαναβάλαμε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Ίσως αύριο-μεθαύριο κάποια παιδιά να ζητήσουν από τους γονείς τους να τα γράψουν σε ακαδημίες για να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Έχουμε έναν ακόμη αγώνα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπληκτική πορεία μας σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Πιστεύω πως εκπλήξαμε πάρα πολλούς, αλλά για μένα δεν είναι έκπληξη. Ήξερα τι ομάδα έχω. Από εκεί και πέρα, ήξερα τα παιδιά, την πνευματική τους δύναμη. Δεν το δείξαμε χθες, αλλά όλες οι ομάδες έχουν μια κακή στιγμή. Είδαμε τη Σερβία και τη Γαλλία που έκαναν ένα κακό παιχνίδι και βγήκαν από τους ‘16’. Μπορούσε και η Τουρκία και η Γερμανία να ήταν εκτός, μπορούσαμε κι εμείς να ήμασταν στο σπίτι μας αν κάναμε το κακό μας παιχνίδι στους ‘16’ ή στους ‘8’. Δεν το κάναμε, έχουμε μια τεράστια ευκαιρία για ένα μετάλλιο. Για μένα αυτό το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο για να αφήσουμε μια κληρονομιά και μια παρακαταθήκη».

Για το αν φοβάται πνευματικά τον μικρό τελικό: «Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά την κρισιμότητα του αγώνα. Εδώ δεν είναι μικρός τελικός σε Final 4 Ευρωλίγκας. Εδώ διακυβεύεται ένα μετάλλιο που ίσως και να μην το ξαναδούμε. Είναι μια ομάδα που αξίζει με την παρουσία της στο τουρνουά αυτό το μετάλλιο, ίσως το αξίζει και η Φινλανδία. Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, με τον τρόπο που παίζει η Φινλανδία και πρέπει να το δούμε σαν μεγάλο τελικό, όχι σαν μικρό τελικό. Είναι ένας μεγάλος τελικός, για ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια και όταν έχεις μια τέτοια ευκαιρία, δεν ξέρεις πότε θα την έχεις ξανά. Βλέπουμε το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ πού πάει, ομάδες αναπτύσσονται, πόσα ταλέντα βγαίνουν, πώς αλλάζει το μπάσκετ… Δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη».

Για τη στήριξη του κόσμου μετά τον αγώνα: «Οι Έλληνες γενικά είμαστε λίγο γκρινιάρηδες, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ενωμένοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαβαίνει την υπερπροσπάθεια που έχουμε κάνει και ότι βρισκόμαστε στη ζώνη μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, χωρίς να μας θεωρεί κανείς φαβορί πριν το τουρνουά. Πολλοί έλεγαν ότι το υπέρτατο ταβάνι είναι να πάμε στα προημιτελικά, εμείς υπερβήκαμε το ταβάνι που μας έλεγαν. Οι Έλληνες που ήρθαν εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας, οι Έλληνες που μας είδαν από τα σπίτια τους και καταλαβαίνω πως μπορεί να είναι λίγο πικραμένοι λόγω της ήττας χθες, θέλω να ξέρουν ότι το ίδιο στενοχωρηθήκαμε κι εμείς. Τώρα πρέπει όλοι μαζί, σαν χώρα, σαν ομάδα, να δώσουμε τα πάντα για τον πολύ μεγάλο αγώνα που έχουμε αύριο».