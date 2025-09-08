Αντίστροφα για τον προημιτελικό με τη Λιθουανία μετράει η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών (9/9, 21:00, ΕΡΤ1, Novasports Start). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προπονήθηκε στο βοηθητικό γήπεδο της «Xiaomi Arena», στη Ρίγα, και στη συνέχεια έκαναν δηλώσεις ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, και από πλευράς παικτών οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο προπονητής της εθνικής τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ», ενώ, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η «γαλανόλευκη» έχει να βρεθεί 16 χρόνια σε ημιτελικό, επισήμανε πως «προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου» και ότι «εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία». Επίσης, αναφερόμενος στη μια επιπλέον ημέρα ξεκούρασης και προετοιμασίας των Λιθουανών ενόψει του αγώνα με την εθνική, ο Σπανούλης υπογράμμισε ότι «είναι πνευματικό το θέμα, η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για διάκριση».

«Είναι ακόμη ένα παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας» είπε ο Σπανούλης και στη συνέχεια μίλησε αναλυτικά:

– Για τα 16 χρόνια που έχει να βρεθεί η Εθνική ομάδα σε ημιτελικό: «Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικότητα, αλλά προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία».

– Για την ικανότητα της Εθνικής ομάδας απέναντι σε διαφορετικές άμυνες: «Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Να αντεπεξέρχεσαι σε κάθε είδους μέρα, πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Και χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας που δεν είχαμε δείξει ως τώρα, γιατί στην πρώτη φάση σουτάραμε καλά. Το ίδιο είχαμε κάνει και στο φιλικό με το Μαυροβούνιο, που είχαμε 5/35 τρίποντα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Αυτό βρήκαμε και χθες και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».

– Για τη μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης και προετοιμασίας που έχει η Λιθουανία: «Δύσκολο δεν είναι, όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτά τα παιχνίδια. Γι’ αυτό προετοιμαζόμασταν. Είναι πνευματικό το θέμα, η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για διάκριση».

– Για τα καλά ποσοστά στα τρίποντα: «Είχαμε καλό spacing, είχαμε αλτρουισμό, θα το κάναμε και χθες με το Ισραήλ, αλλά είχαμε διαφορετικά σουτ σε σχέση με την πρώτη φάση. Στην Κύπρο οι αντίπαλοι έκαναν παγίδες στον Γιάννη, χθες το Ισραήλ δεν το έκανε. Όταν το σουτ είναι από μέσα προς τα έξω ή με έξτρα πάσα, είναι πολύ καλό. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν οι αντίπαλοι. Αν μας δίνουν το ένας με έναν με τον Γιάννη, θα πάμε στο low post. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά είναι έτοιμα να σουτάρουν ή να πασάρουν την μπάλα».

– Για τους χαμένους αιφνιδιασμούς χθες: «Πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που παίζουμε δεν υπάρχει. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Κι έχουμε καλό spacing. Παίζει πικ εν ρολ ο Σλούκας και έχουμε το ίδιο, γιατί έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, καλούς δημιουργούς, καλούς off ball παίκτες. Το να σου γλιστρήσει η μπάλα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα ρίξω ευθύνη σε κάποιον γι’ αυτό. Με νοιάζουν άλλα πράγματα περισσότερο».

– Για τη Λιθουανία: «Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ physical, τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω πως θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Στο μεταξύ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επισήμανε ότι «το πιο σημαντικό για μας είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο». «Το πιο σημαντικό για μας είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο. Βελτιωνόμαστε, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, βλέπουμε νέα παιδιά να βγαίνουν μπροστά, όπως τους πιτσιρικάδες μας» είπε ο 33χρονος διεθνής και στη συνέχεια μίλησε:

-Για την πολυπληθή παρουσία Λιθουανών φιλάθλων αύριο στο γήπεδο: «Δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα παιδιά έχουμε παίξει σε μεγάλα ματς και σε σκληρές έδρες. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε».

– Για την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του: «Αισθάνομαι ωραία, αλλά το πιο σημαντικό είναι όχι να βλέπουν εμένα, αλλά την ομάδα. Πώς εμψυχώνουμε ο ένας τον άλλο και τι σημαίνει αυτό για μας, εντός κι εκτός παρκέ».

– Για τις λίγες βολές που έχει εκτελέσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είναι αδικία να συγκρίνεις τους παίκτες. Δεν παίζουν ρόλο οι παίκτες σε αυτό. Το θέμα είναι να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε εμείς».

– Για τη μια μέρα παραπάνω προετοιμασίας της Λιθουανίας: «Τώρα που μου το είπατε το κατάλαβα. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι αυτό που θα κάνουμε εμείς».

– Για το αυτοκόλλητο της Ελλάδας που κόλλησε στο board της FIBA: «Είναι κάτι ωραίο, πρώτη φορά το κάνουν. Το πιο σημαντικό για μας είναι να σκεφτόμαστε ότι μέσα στο παρκέ κάνουμε τη δουλειά μας και εκτός πάμε βήμα-βήμα».

– Για την αντιμετώπιση του Βαλαντσιούνας: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω το πλάνο. Αλλά θα πρέπει να παίξουμε δυνατά και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα, θα τα βρούμε όλα».

Από την πλευρά του, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τόνισε ότι «είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με τη Λιθουανία». «Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, στο μυαλό μας έχουμε μόνο την τακτική και το πλάνο. Είναι μια σκληρή ομάδα, πάει πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, παίζουν στο όριο του φάουλ και με πολλή ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με καθαρό μυαλό να αντιμετωπίσουμε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο μας» είπε ο διεθνής γκαρντ που μίλησε στη συνέχεια:

– Για το αν έχει έρθει η στιγμή να σκοράρει πολλούς πόντους: «Όποιος είναι σε καλή μέρα, ας βάλει πολλούς πόντους. Το θέμα είναι να κερδίσουμε. Το ποιος θα σκοράρει περισσότερο έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αρκεί να περάσουμε στην τετράδα, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας και την Εθνική μας».

– Για τη λέξη που έχει ακούσει περισσότερο από τον κόουτς αυτό το καλοκαίρι: «Το “excellent”. Το λέει στο βίντεο μετά από καλές άμυνες και καλά πράγματα που βλέπει. Όταν κάνουμε καλά πράγματα, το λέει. Στα κακά δεν μπορώ να πω τι λέει (γέλια)».

– Για το αυτοκόλλητο της πρόκρισης, που κόλλησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στον τοίχο της FIBA: «Θέλαμε πολύ να περάσουμε και τώρα πάμε να κάνουμε το ίδιο απέναντι στη Λιθουανία. Να κερδίσουμε και να προκριθούμε».