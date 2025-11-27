Με εμφατική νίκη (91-64) επί της Ρουμανίας ξεκίνησε η Εθνική ανδρών την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Nick Galis Hall ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε τόσο στην πολύ καλή εικόνα της ομάδας όσο και στην ένταξη των νέων παικτών, τονίζοντας πως το σύνολο ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου —ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στην Εθνική στο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου— ο Ομοσπονδιακός τεχνικός χαρακτήρισε τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού «μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ» στέλνοντας μήνυμα ότι «η πόρτα της Εθνικής είναι ανοικτή για όλους».

Η δήλωση του Σπανούλη για τον Ρογκαβόπουλο:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε μια σύντομη προετοιμασία και οι συνεργάτες μου έκαναν σπουδαία δουλειά. Οι παίκτες μου εκτέλεσαν το πλάνο, κάναμε εξαιρετική δουλειά σαν ομάδα πάνω στον Ράσελ για να τον περιορίσουμε. Γενικά είχαμε πολύ καλή εικόνα και είμαι πολύ ικανοποιημένος με το μπάσκετ που παίξαμε και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η ομάδα μας έχει πλέον ψυχολογία, μας έφυγε ένα μεγάλο βάρος. Αυτή η αύρα υπάρχει παντού. Όλα τα παιδιά βοήθησαν την ομάδα, δεν έπαιξαν εγωιστικά και έβγαλαν μεγάλη ενέργεια. Όλοι θέλουν να έρθουν πλέον στην Εθνική ομάδα, νιώθουν μια ζεστασιά όταν έρχονται εδώ.

Ευχαριστούμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που μας έδωσαν τα παιδιά. Όλοι που έρχονται νιώθουν μέρος της Εθνικής ομάδας, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ήταν στο τελευταίο τουρνουά θα είναι και στο επόμενο.

Εξαρτάται από την παρουσία και την εξέλιξή του καθενός. Και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και ο Περσίδης ήταν εξαιρετικοί. Ο Ελάιζα είναι δουλευταράς και ο Νίκος είναι ένα παράδειγμα πως δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, δουλεύει πολύ και είναι παράδειγμα για κάποια παιδιά που μπορεί να είναι 24-25 και νομίζουν ότι έχασαν την ευκαιρία. Όμως δεν πρέπει να σταματάς ποτέ να ελπίζεις».

Για την πρόσφατη δήλωση του Ρογκαβόπουλου πως θέλει να παίξει στα επόμενα παράθυρα με την Εθνική ομάδα: «Ισχύει για όλους ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για την Εθνική. Είναι προσωπική επιθυμία του καθενός. Ο Νίκος είναι κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά πρέπει να έρθει να παίξει. Δεν ήρθε δύο καλοκαίρια. Από αυτόν εξαρτάται, πρέπει να έρθει να παίξει».

Για την ώθηση που δίνει η Εθνική σε παίκτες: «Ο καθένας έχει την ευκαιρία του. Δουλεύουν, εξελίσσονται. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά που συνεχίζουν να παίζουν καλά και στις ομάδες τους. Ο Σλούκας είχε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι και αν θέλει να συνεχίσει να παίζει, είναι πολυτέλεια να συνεχίζει να το κάνει».