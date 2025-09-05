Ο Βασίλης Σπανούλης, έκανε λόγο για ιδανική διαχείριση από πλευράς εθνικής στον 3ο όμιλο, στον οποίο κατέλαβε την 1η θέση μετά τη νίκη με 90-86 επί της Ισπανίας, ενώ είχε μόνο καλά λόγια να πει για την Ισπανία, η οποία υπέστη ταπεινωτικό αποκλεισμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δε θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείρηση στον όμιλο. Ο Γιάννης δεν έπαιξε δύο παιχνίδια. Προσπαθήσαμε να ξεκουράσουμε κι άλλα παιδιά. Λίγο ο Σλούκας έπαιξε παραπάνω, αλλά έχει ετοιμαστεί για αυτό το τουρνουά, έχει δουλέψει όλο το καλοκαίρι. Ευχαριστώ το ιατρικό επιτελείο για την προσπάθεια που έκανε και στον Παπανικολάου και στον Λαρετζάκη.

Χρειάζομαι όλους τους παίκτες. Μπορεί σήμερα έτσι όπως ήταν το ματς να μην ταίριαζε ο Ντίνος. Στα προηγούμενα ματς είδαμε ότι ταίριαζε πολύ, αλλά και στα επόμενα. Οπότε όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και το μόνο που πρέπει να κοιτάμε είναι το πως θα κερδίζουμε τα παιχνίδια».

Για το γεγονός πως η εθνική έθεσε εκτός δεκαεξάδας του Ευρωμπάσκετ την Ισπανία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της «Φούρια Ρόχα», ο Βασίλης Σπανούλης επισήμανε: «Ακόμη και στις πολύ μεγάλες φουρνιές είχαμε χάσει στον πόντο. Το 2007 χάσαμε στον πόντο. Πέρυσι χάσαμε στην τελευταία κατοχή.

Όλα τα ματς Ισπανία-Ελλάδα είναι έτσι, εκτός από λίγα. Ήταν η σειρά μας αυτή τη φορά να κερδίσουμε και να τους βγάλουμε απ’ έξω. Θα τους δώσω συγχαρητήρια για όλα όσα έχουν “χτίσει”. Σίγουρα μερικές φορές ο τρόπος τους σε εκνευρίζει, αλλά δε μπορείς να μη τους παραδεχτείς και τον κόουτς Σκαριόλο και τους παίκτες.

Αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην δική μου ομάδα γιατί κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μπήκαμε λίγο χαλαροί. Πιστεύαμε πως έχει τελειώσει το ματς και πιστεύω πως αυτό είναι ένα πολύ καλό καμπανάκι για τη συνέχεια».

Για τον αγώνα με το Ισραήλ, ο Σπανούλης τόνισε: «Θα είμαστε όλοι. Θα δούμε και τι γίνεται με τον Σαμοντούροβ. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να παίξουν διαφορετικά παιδιά. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Σήμερα είδαμε ξεκίνησε πεντάδα ο Κατσίβελης. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι γιατί θα τους χρειαστούμε όλους, είναι μεγάλο τουρνουά».