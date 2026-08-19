Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης, έκανε δηλώσεις στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης» πριν τα φιλικά παιχνίδια με Πολωνία και Κύπρο με φόντο τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 αλλά και για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε στη media day της Εθνικής Ανδρών ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, τονίζοντας πως βασικός στόχος της Εθνικής Ελλάδας είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και πως δεν υπάρχει πίεση, αλλά διάθεση για αντίδραση και βελτίωση μετά τις κακές εμφανίσεις του προηγούμενου παραθύρου.

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