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Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την ήττα της Εθνικής με 82-76 από την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα ανασυγκρότησης και ενότητας εν όψει των επόμενων παιχνιδιών, κάνοντας παράλληλα τον απολογισμό της αναμέτρησης.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, εμφανώς προβληματισμένος από την εκτός έδρας ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ουκρανία (82-76), παραδέχτηκε ανώτερη σωματική ετοιμότητα και ταχύτητα των αντιπάλων, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των διεθνών αλλά εντοπίζοντας τακτική αστοχία στη διαχείριση του αγώνα.

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