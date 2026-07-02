Απογοητευμένος ήταν ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία, τονίζοντας ότι η ομάδα σταμάτησε να παίζει μπάσκετ στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος και επικριτικός μετά την κακή εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως αισθάνεται ντροπή.

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