Τα mind games του Εργκίν Αταμάν δεν επηρεάζουν κανέναν στην εθνική Ελλάδας, όπως δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης», Βασίλης Σπανούλης, μία ημέρα πριν τον ημιτελικό με την Τουρκία (12/9, 21:00, Novasports Start, ΕΡΤ1) στην Arena Riga, στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν είχε δηλώσει πως ο Σπανούλης έμαθε πολλά από τον ίδιο ως προς την πνευματική στρατηγική, πως στη Λεμεσό ο Έλληνας προπονητής δήλωσε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σουτάρει λίγες βολές σε σύγκριση με τους Ντόντσιτς, Σενγκούν και Γιόκιτς, με αποτέλεσμα… να εκτελέσει 16 βολές στον προημιτελικό με τη Λιθουανία. «Εγώ βλέπω επιθετικά φάουλ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο», είχε πει ο Αταμάν.

Μετά την προπόνηση της εθνικής στη Ρίγα, ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε στον Εργκίν Αταμάν:

«Εντάξει τα περιμέναμε αυτά από τον κόουτς Αταμάν να τα πει. Αλλά ο Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό, πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κάποιο μυαλό, αλλά γιατί έβλεπα την πραγματικότητα.

Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει την πραγματικότητα. Αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα βρούμε πόσα φάουλ παίρνει ο Γιάννης, πόσα είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά φάουλ έχει κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά επιθετικά φάουλ σε αυτό το τουρνουά, που δεν του τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει, του τα έχουν σφυρίξει. Και πολλά που δεν ήταν. Δηλαδή είδαμε με την Ισπανία ένα επιθετικό φάουλ που του χρέωσαν, που δεν ήταν. Ήταν μέσα στη γραμμή των τριών δευτερολέπτων και του έδωσαν επιθετικό φάουλ, που ήταν πολύ κρίσιμο για την έκβαση του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι του σφυρίζουν περισσότερα επιθετικά φάουλ από αυτά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά τα φάουλ που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας πολύ επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και συνέχεια του τραβούν τα χέρια δύο και τρεις παίκτες».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης είπε αρχικά για τον ημιτελικό με την Τουρκία: «Προχωράμε, βελτιωνόμαστε, είναι ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στο ταξίδι μας στο Ευρωμπάσκετ. Θα είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Ξέρετε τα πάντα για την Τουρκία, τους παίκτες-κλειδιά και πώς παίζουν. Είναι ένα παιχνίδι που σε οδηγεί στον τελικό, η πιο έτοιμη ομάδα πνευματικά και αγωνιστικά θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν: «Πιστεύω πως σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο Ευρωμπάσκετ. Είναι ο MVP της διοργάνωσης. Έχουμε πολύ έμπειρους παίκτες, όπως και η Τουρκία. Θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό παιχνίδι».

Για την ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα: «Δεν είναι τι θέλω να περάσω. Είναι στάση ζωής. Όπως έχω πει, δεν θα καταστραφούμε σε μια ήττα, ούτε θα πετάξουμε στον ουρανό μια νίκη. Θέλουμε να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, είμαστε στο σωστό τάιμινγκ και πιστεύω πως είμαστε η ομάδα που ίσως έχει βελτιωθεί περισσότερο από όλες μέσα στο τουρνουά. Και από το πώς ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας και πού έχουμε φτάσει, γιατί παίζουμε καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θεωρώ κι εγώ και τα παιδιά ότι η συγκέντρωση και η ταπεινότητα είναι το πιο σημαντικό».

Για το αν έχει να μεταδώσει κάτι στους παίκτες του από την εμπειρία ενός ημιτελικού Ευρωμπάσκετ: «Δεν υπάρχουν μυστικά. Η ομάδα είναι έτοιμη πνευματικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με τη Λιθουανία, είτε με την Τουρκία, εμείς αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα τα παιχνίδια και την ίδια προετοιμασία κάνουμε. Σίγουρα μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο, ανοίγει η όρεξη. Η ομάδα είναι απελευθερωμένη σε σχέση με το πώς ήταν και αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμη καλύτερα, γιατί πρέπει να παίξουμε ακόμη καλύτερα στα παιχνίδια που έρχονται».

Για το «ένα παιχνίδι ακόμη» που είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Για μένα είναι ευλογία να έχω έναν παίκτη όπως ο Γιάννης, όπως και τον Σλούκα και τον Παπανικολάου. Είναι ευλογία να έχω τόσο έμπειρα παιδιά, που να παρακινούν τους πάντες, να ανάβουν τη σπίθα. Βλέπετε ότι όλα τα παιδιά είναι διψασμένα, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πείνα που έχουν και την προσπάθεια που κάνουν. Ο καθένας δίνει το 100% της συγκέντρωσης και της προσπάθειας. Γι’ αυτή την πείνα και τη δίψα έχει αγαπήσει ξανά ο Έλληνας την Εθνική ομάδα».

Για τη διαχείριση των συναισθημάτων στον ημιτελικό: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, άπαξ και πεις ότι ‘τώρα έχω ομαδάρα’, είναι εύκολο να χάσεις το δρόμο σου και δεν υπάρχει γυρισμός μετά».