Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε σκληρή αυτοκριτική μετά την απογοητευτική εμφάνιση και την ήττα με 56-71 από την Πορτογαλία τονίζοντας πως πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύει στην εθνική.

Στις δηλώσεις του, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός απέρριψε κατηγορηματικά τη χρήση καταστροφολογικών λέξεων, τονίζοντας ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν ταιριάζουν στη δική του νοοτροπία, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες του, επισημαίνοντας ότι εμφανίστηκαν εντελώς ανέτοιμοι και απροετοίμαστες στις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr