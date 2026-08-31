Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την νίκη με 108-106 επί της Ισπανίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, εξαπολύοντας δριμεία κριτική για την καταστροφολογία που προκύπτει μετά από κάθε ήττα και ζητώντας ενότητα και στήριξη στους διεθνείς.

Μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Ισπανίας, ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την περηφάνια του για την αντίδραση και την ψυχή που κατέθεσαν οι παίκτες του σε ένα καθοριστικό παιχνίδι, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα κορυφαία που έχει ζήσει στην καριέρα του. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην αυταπάρνηση των διεθνών, οι οποίοι παρά τις ελλείψεις, τις κράμπες και την κόπωση, ακολούθησαν πιστά το τακτικό πλάνο και απέδειξαν ότι με απόλυτη συγκέντρωση η ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο.

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