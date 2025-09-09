Ο Βασίλης Σπανούλης, στη δεύτερη διοργάνωση ως Ομοσπονδιακός τεχνικός, οδήγησε την εθνική στην τετράδα οποιασδήποτε διοργάνωσης, μετά από 16 χρόνια. Λίγα λεπτά, μετά την πανάξια νίκη των Ελλήνων διεθνών, με 87-76 επί της Λιθουανίας του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του:

«Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε απέναντι σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια».

Πάντως, δεν μένει ικανοποιημένος απλά και μόνο με την παρουσία στην τετράδα ο Βασίλης Σπανούλης. «Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα, γιατί έχουμε ακόμη πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας», τόνισε.

Όσο για τον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) με την Τουρκία; «Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμη ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έχουμε μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι».

Για τα ελεύθερα σουτ στο τέλος που δεν μπήκαν, ο Σπανούλης στήριξε για πολλοστή φορά τους Έλληνες διεθνείς: «Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ».