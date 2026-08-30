Την επιστροφή της στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, για πρώτη φορά μετά το 1991, πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών, η οποία επικράτησε με 3-0 της Γαλλίας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroVolley, που φιλοξενείται στην Τσεχία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, πραγματοποίησε ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη γαλλική ομάδα. Η ελληνική ομάδα πήρε τα τρία σετ με 25-16, 25-18 και 25-20, ολοκληρώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την παρουσία της στη φάση των «16».

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr