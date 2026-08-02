Με ήττα από τη Γερμανία ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ U18 η Εθνική ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε με 99-69 και κατέλαβε την 6η θέση στη διοργάνωση, ενώ η νικήτρια ομάδας κατετάγη στην 5η.

Η ελληνική ομάδα είχε δύο «ξεσπάσματα» στην πρώτη περίοδο. Το πρώτο ήρθε με την έναρξη του αγώνα και οδήγησε σε ένα 7-0 (1’43’’) και το δεύτερο όταν ο Άντερσον έφερε το παιχνίδι στα ίσια (9-9, 5’25’’). Ένα καρέ παικτών, Χατζηλάμπρου, Ζούπας, Γκίκας, Χαρτώνας έγραψαν το 20-13 (8’20’’), μόνο για να απαντήσει η Γερμανία, να πάρει το προβάδισμα και να φτάσει στο 20-29 (12’) με ένα 16-0.

Η Ελλάδα βρέθηκε στο -14 (22-36, 13’27’’), αλλά στην τελική ευθεία για την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου ο Χατζηλάμπρου με οχτώ πόντους βοήθησε να διαμορφωθεί το 35-44. Ο Μπουζούλας με την έναρξη της τρίτης περιόδου μείωσε στους οχτώ (37-45, 21’), ωστόσο, η Γερμανία πήρε τα ριμπάουντ και αφού επέβαλλε τον ρυθμό της έφτασε στο 53-37.

Ασημένιος και Χατζηλάμπρου ευστόχησαν για το 48-60 (25’13’’), αλλά η Γερμανία κυριάρχησε στα επόμενα λεπτά για να φτάσει στο 75-51 (30′). Στη συνέχεια ξέφυγε ακόμη περισσότερο (85-56 στο 35′) για να πάρει μία άνετη νίκη με 99-69.

Διαιτητές: Γκεντβίλας (Λιθουανία), Γκιουνγκέρ (Τουρκία), Μπίντερς-Κόντερς (Λετονία)

Δεκάλεπτα: 20-19, 35-45, 51-75, 69-99

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 7 (1), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 8, Θωμάκος 5 (1), Χατζηλάμπρου 18 (4τρ.μ 13ρ.), Σκληρός 3, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 6 (2), Γκίκας 7, Ασημ;eνιος 7 (1), Πούλος 4.