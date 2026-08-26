Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε η Εθνική γυναικών, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της φάσης των ομίλων στο Τάραντο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε με ανατροπή 3-1 σετ της Βόρειας Μακεδονίας και με 3Χ3 εξασφάλισε μία εκ των δύο θέσεων που οδηγούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το απόγευμα της Πέμπτης (27/8, 18.00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για την πρώτη θέση, ενώ ο ηττημένος θα προκριθεί ως δεύτερος.

Στο πρώτο σετ η Ελλάδα προηγήθηκε για πρώτη φορά με 12-11 με άσσο της Φακοπουλίδου. Με νέο άσσο, αυτή τη φορά από τη Ζιώγα ξεφύγαμε με 18-15 και η διαφορά έφτασε μέχρι το +4 (20-16). Εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση της Βόρειας Μακεδονίας που με επιμέρους σκορ 2-9 έκανε το 0-1 με 22-25.

Στο δεύτερο σετ το 8-6 έγινε 16-6 με πρωταγωνίστριες την Λαμπρούση στο σερβίς και την Φακοπουλίδου στην επίθεση που εκμεταλλεύτηκε όλες τις κόντρες που τις δόθηκαν. Το σετ είχε κριθεί από νωρίς και η Ζιώγα με άσσο έκανε το 25-13.

Το τρίτο σετ ήταν μονόλογος της Εθνικής μας ομάδα που πήρε από νωρίς προβάδισμα. Με άσσο της Νικολογιάννη η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό (14-4) για να λήξει το σετ με 25-07 μετά από λάθος σερβίς της Βόρειας Μακεδονίας.

Με το σκορ στο 2-1 ο εξασφαλισμένος βαθμός έδινε και μαθηματικά την πρόκριση στα ημιτελικά και ο Γιώργος Μπακοδήμος προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Η Σοφία Γκρέκα πέρασε ως διαγώνια και η Βίβιαν Ζαφειρίου στα άκρα μαζί με την Ασημίνα Νικολογιάννη. Η Λαμπριάννα Πήττα πήρε τη θέση της Τζίνας Λαμπρούση στο κέντρο και η νεαρή Δήμητρα Παπαθανασίου πέρασε στον αγώνα στη πάσα. Με τα σερβίς της Νικολογιάννη το 5-6 έγινε 11-6 (είχε 3 άσσους στο διάστημα αυτό). Η διαφορά παρέμεινε και με άσσο η Παπαθανασίου έβαλε τέλος στην αναμέτρηση για το τελικό 25-17.

Τα σετ: 3-1 (22-25, 25-13, 25-07, 25-17) σε 100′

Ελλάδα (Γιώργος Μπακοδήμος): Λαμπρούση 3 (1/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 19 (17/25 επ., 2 άσσοι, 9% υπ. – 9% άριστες), Φλιάκου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζιώγα 15 (12/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καθάριου 14 (7/12 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Νικολογιάννη 19 (13/28 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 38% υπ. – 12% άριστες) Καραμπάση (λ, 56% υπ. – 22% άριστες), Κοντούδη (λ), Παπαθανασίου 1 (1 άσσος), Πήττα 2 (2/3 επ.), Γκρέκα 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Ζαφειρίου 2 (2/10 επ., 55% υπ. – 45% άριστες).

Β. Μακεδονία (Μίλος Γκαβρίλοβιτς): Στοκόσκα 9 (6/9 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ατανάσοβα 7 (7/35 επ., 40% υπ. – 10% άριστες), Μιλέφσκα 4 (1/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ0, Κοβάτσεβικ 6 (5/19 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 21% άριστες), Κιπριγιανόφσκα 2 (1/4 επ., 1 μπλοΚ0, Μπάλοφ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ0 / Πορορντανόφκσα (λ, 18% υπ. – 6% άριστες), Αντέσκα (λ, 38% υπ. – 19% άριστες), Μποσκόφσκα 6 (5/18 επ., 1 μπλοκ), Ντίκοβα, Τόσεβα 1 (1/4 επ.).

«Ήταν δύσκολος αγώνας γιατί είχαμε να παίξουμε από το Σάββατο και είχαν περάσει αρκετές ημέρες. Όλο αυτό το διάστημα κάναμε φιλικό παιχνίδι με ομάδα, πήραμε προπονητικές ώρες από άλλες ομάδες γιατί έπρεπε να διατηρήσουμε συγκεντρωμένες τις αθλήτριες σε όλο αυτό το κενό. Περάσαμε στα ημιτελικά και αύριο παίζουμε με την Τουρκία, ένα εξίσου δύσκολο και ενδιαφέρον παιχνίδι» σχολίασε ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιώργος Μπακοδήμος.