Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ2) o εκτός έδρας αγώνας της Εθνικής Ελπίδων με αντίπαλο τη Λετονία, για τα προκριματικά του Euro 2027.
Η «γαλανόλευκη», με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβό της με 3-2 σκορ επί της Γερμανίας, φιλοδοξεί να κάνει το «3 στα 3» στη Ρίγα, για να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.
Λετονία-Ελλάδα 0-0
Γκολ:
Κίτρινες:
Κόκκινες:
Δοκάρια:
Λετονία: Παρφόνοβς, Κάνγκαρς, Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικτς, Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς, Πατίκα, Ανίσκο.
Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης, Γκούμας, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Ράλλης.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ EURO 2027
1. Ελλάδα 6 (8-2)
2. Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)
3. Γερμανία 3 (7-3)
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-6)
6. Μάλτα 0 (0-7)
*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων