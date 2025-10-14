Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ2) o εκτός έδρας αγώνας της Εθνικής Ελπίδων με αντίπαλο τη Λετονία, για τα προκριματικά του Euro 2027.

Η «γαλανόλευκη», με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβό της με 3-2 σκορ επί της Γερμανίας, φιλοδοξεί να κάνει το «3 στα 3» στη Ρίγα, για να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.

Λετονία-Ελλάδα 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λετονία: Παρφόνοβς, Κάνγκαρς, Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικτς, Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς, Πατίκα, Ανίσκο.

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης, Γκούμας, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Ράλλης.

1. Ελλάδα 6 (8-2)

2. Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)

3. Γερμανία 3 (7-3)

4. Γεωργία 2 (2-2)

5. Λετονία 1 (1-6)

6. Μάλτα 0 (0-7)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων