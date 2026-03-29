Πανηγυρική πρόκριση στη τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών πήρε η Εθνική ανδρών Κ18. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρά την ήττα της από τη διοργανώτρια Ρουμανία με 3-0 την τελευταία ημέρα του προκριματικού ομίλου στο Πλοϊέστι, εξασφάλισε το εισιτήριο για τα τελικά ως δεύτερη του ομίλου της.

Μάλιστα, η Ελλάδα πήρε τη τελευταία θέση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 που θα διεξαχθεί στην Ιταλία από 7 έως 18 Ιουλίου 2026, αφήνοντας εκτός την Κροατία που είχε χειρότερο συντελεστή στα σετ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Ρουμανία έχοντας υψηλά ποσοστά στην επίθεση (61% αποτελεσματικότητα) απέκτησε από νωρίς τον έλεγχο του σετ και με τη βοήθεια και του κόσμου στο Πλοέστι έφτασε στη νίκη.

«Καταρχάς, ήταν ένας στόχος που θέλαμε πάρα πολύ να πετύχουμε. Να εμφανιστούμε για άλλη μία φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Γιώργο Καραμπέτσο για την εμπιστοσύνη του, τους συνεργάτες μου Χρήστο Πάτρα, Γρηγόρη Ρουσάκη, Απόστολη Ναλμπάντη, Βασίλη Σταυριανόπουλο, τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Καράλη και φυσικά, τους αθλητές μου, οι οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να προσηλωθούν στον μεγάλο στόχο και να τον κάνουν πράξη» δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Νίκος Μπουτσουρής.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 17-25, 17-25) σε 65′

Ελλάδα (Νίκος Μπουτσουρής): Τζοβάρας 7 (6/20 επ., 1 μπλοκ), Μουσογιάν, Μισαηλίδης 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ), Ουτζής 10 (9/16 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 32% άριστες), Περδικέας 2 (2/12 επ., 53% υπ. – 27% άριστες), Βασιλείου 3 (2/8 επ., 1 μπλοκ) / Μασούρας (λ, 67% υπ. – 33% άριστες), Οσμανλλάρι (λ), Σταματόπουλος, Ανδρεάδης 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Τραπεζουντίδης 4 (3/10 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 42% άριστες), Παχάκης 1 (1 άσσος), Σιόλας.

Ρουμανία (Ραζβάν Παρπάλα): Πανάι 12 (12/17 επ., 69% υπ. – 19% άριστες), Χοσάν 11 (10/19 επ., 1 μπλοκ), Βιζιτίου, Μπούρτσα 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπάλαν 7 (6/12 επ., 1 άσσος, 38% υπ. – 25% άριστες), Λάε 10 (6/7 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Βερτσιούτς (λ, 54% υπ. – 31% άριστες), Κοστίν (λ), Ονουτέ.