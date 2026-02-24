Στο Ηράκλειο βρίσκεται από την Τρίτη (24/02) η Εθνική Γυναικών, προκειμένου να προετοιμαστεί για τους κρίσιμους εντός έδρας αγώνες με Γεωργία και Νησιά Φερόε εν όψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «γαλανόλευκη» διεκδικεί την πρόκριση στα πλέι-οφ της τελικής φάσης και την άνοδο στη League B, με τον Βασίλη Σπέρτο να έχει όλες τις διεθνείς διαθέσιμες πλην της τραυματία Ελένης Γαρυφαλλίδου.

Οι αγώνες, που θα γίνουν στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου (League C, 4ος όμιλος), θα διεξαχθούν στο «Θ. Βαρδινογιάννης», το ματς με τη Γεωργία στις 3 Μαρτίου (18:30) και το αντίστοιχο με τα Νησιά Φερόε στις 7 Μαρτίου (20:30).

Η αποστολή της εθνικής μας αποτελείται από τις εξής παίκτριες:

Τερματοφύλακες: Πεταλωτή Ραφαήλια–Δήμητρα (ΟΦΗ), Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ), Κατεργιαννάκη Στυλιανή (ΡΕΑ).

Αμυντικοί: Θεοδωράκη Μαρίνα (GKS Katowice), Παπαδοπούλου Στέισι-Σοφία (Hibernian), Μάρκου Ελένη (Eintracht Frankfurt), Καπνίση Μαρία (ΑΕΚ), Γκούνη-Παπαϊωάννου Μαρία (ΠΑΟΚ), Νταρζάνου Σταματία (Pogon Szczecin), Πατερνά Μαρία (ΟΦΗ), Κοσκερίδου Μαρκέλλα-Δήμητρα (ΠΑΟΚ), Μπράμε Ευθυμία (Αστέρας Τρίπολης).

Μέσοι: Μωραϊτου Αθανασία (FC Union Berlin), Χαλατσογιάννη Γεωργία (ΥΒ Frauen), Σαΐχ Ελένη Νικολέτα (ΑΕΚ), Δρακογιαννάκη Ελευθερία (ΠΑΟΚ), Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ), Πούλιου Γρηγορία (Παναθηναϊκός), Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ), Γιαννακά Βασιλική (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Σπυριδωνίδου Αναστασία (Αστέρας Τρίπολης), Παπαθεοδώρου (Ιωάννα Oh Leuven), Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα (ΠΑΟΚ),Σαρρή Βεατρίκη (Birmingham City), Μπρουκσάιρ Καλλίστη-Κωνσταντίνα (Rangers FC), Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ).