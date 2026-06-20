Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο τρίτο και τελευταίο τουρνουά της League Phase του European League η Εθνική ανδρών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Αυστρίας, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε κατά διαστήματα πολύ καλή εμφάνιση και με αυτή τη νίκη έφτασε τις τέσσερις συνολικά στη διοργάνωση, παραμένοντας σε τροχιά πρόκρισης. Περισσότεροι από 150 Έλληνες φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες και στήριξαν την προσπάθεια των διεθνών.

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, κατακτώντας με άνεση το πρώτο σετ (25-16), χάρη στην αποτελεσματικότητα στο σερβίς και στο μπλοκ. Η Αυστρία αντέδρασε στο δεύτερο σετ, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελλάδας και ισοφάρισε σε 1-1 με 25-23.

Στο τρίτο σετ η Εθνική, παρά την προσωρινή ανατροπή του σκορ, διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία και πήρε εκ νέου προβάδισμα, κατακτώντας το με 25-22. Στο τέταρτο σετ, η ελληνική ομάδα κυριάρχησε πλήρως, ανεβάζοντας την πίεση από το σερβίς και φτάνοντας άνετα στο τελικό 25-18.

Η Εθνική ανδρών ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη League Phase την Κυριακή (21/6, 18:30) απέναντι στο Λουξεμβούργο.

Τα σετ: 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-18) σε 129′

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούφης 12 (5/6 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 67% υπ. – 48% άριστες), Βουλκίδης 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 μπλοκ), Ράπτης 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 22 (21/35 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ, 71% υπ. – 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ., Μούχλιας Σ..

Αυστρία (Άνταμ Σβάτσινα): Σάμπλατνιγκ 2 (2/6 επ.), Τάλερ 2 (2/2 επ.), Μπούτσεγκερ 19 (16/32 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκλατς 11 (10/34 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 26% άριστες), Νούστερερ 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 57% άριστες), Γιούρκοβιτς / Κίτζινγκερ (λ, 39% υπ. – 28% άριστες), Τσερβίνσκι 1 (1/3 επ.), Όφνερ, Βίμιμεκ, Ρέινσταντλερ 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Έκερ 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες).