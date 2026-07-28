Η Εθνική ομάδα Πόλο Ανδρών, επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, μετά την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την ανακοίνωση καταβολής πριμ από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Μεγάλη μέρα για την Εθνική ομάδα πόλο, που βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες στην Ελλάδα, αφού μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», σειρά πήρε η επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συναντήθηκαν με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα.

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