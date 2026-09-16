Η Εθνική ανδρών εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκρισή της στους «16» του Ευρωβόλεϊ, πριν ακόμη δώσει το τελευταίο της παιχνίδι στη φάση των ομίλων. Η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στις κορυφαίες 16 ομάδες της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 2019.

Το αποτέλεσμα στο παιχνίδι Σουηδία-Σλοβακία αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς οι Σουηδοί κατέκτησαν δύο σετ και έτσι η Ελλάδα «κλείδωσε» την παρουσία της στην πρώτη τετράδα του Α’ ομίλου, ανεξάρτητα από την έκβαση της τελευταίας αγωνιστικής.

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