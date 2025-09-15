Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με τα δύο του αδέρφια φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας, έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αφιερώνοντας την επιτυχία στον πατέρα τους Τσαρλς, που έχει φύγει από τη ζωή. Ένα μετάλλιο που ήρθε 16 χρόνια μετά την αντίστοιχη επιτυχία του 2009, για την Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Antetokounmpo (@kostas__ante37)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στη συγκινητική του αυτή ανάρτηση, ανέβασε μία φωτογραφία με τα αδέρφια του Γιάννη και Θανάση φορώντας και οι τρεις το χάλκινο μετάλλιο, γράφοντας στη λεζάντα «3 brothers from Sepolia», δηλαδή «τρία αδέλφια από τα Σεπόλια»

Παράλληλα, ο Κώστας έκανε και ένα story στο instagram, αφιερώνοντας αυτή τη νίκη στον πατέρα τους, γράφοντας χαρακτηριστικά «για σένα» με τον αδερφό του Γιάννη να το αναδημοσιεύει στο δικό του προφίλ.