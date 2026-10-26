Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος τραυματίστηκε στο ματς της Γουέστ Χαμ με τη Σαουθάμπτον, όπου τα «σφυριά» γνώρισαν την ήττα με 3-2. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός χτύπησε στο γόνατο έπειτα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της αγγλικής ομάδας, αλλά και στην Εθνική Ομάδα.

Όπως αναφέρει το «The West Ham Way», που καλύπτει το ρεπορτάζ του λονδρέζικου συλλόγου, ο Μαυροπάνος αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του.

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