Η Εθνική ομάδα ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στην Β’ Φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, γνωρίζοντας την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα και πλέον αναζητά ένα «θαύμα» προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα και να προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης.

Σε ένα πρώτο μέρος που οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό, η Ελλάδα μπήκε στο παρκέ με διάθεση να βγάλει ενέργεια αλλά η Ουκρανία κατάφερε γρήγορα να ισορροπήσει το παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr