Το παζλ των προκριματικών του Euro 2028 συμπληρώθηκε, με τις ομάδες να έχουν πλέον κατανεμηθεί στα πέντε γκρουπ δυναμικότητας.

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να καταλάβει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του 2ου ομίλου της League A του Nations League. Τερμάτισε τρίτη, ισόβαθμη με τη Γερμανία και την Ολλανδία, έχοντας, ωστόσο, εξασφαλίσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών.

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