Η Εθνική Ελλάδας κρατά στα χέρια της την πρόκριση στα προημιτελικά της League A του Nations League, καθώς υπάρχουν αρκετά σενάρια που μπορούν να τη διατηρήσουν μέσα στις δύο πρώτες θέσεις του Β’ Ομίλου.

Το πιο ξεκάθαρο σενάριο είναι φυσικά το απόλυτο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Αν η «γαλανόλευκη» κάνει το 2/2 απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία, τότε προκρίνεται χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανένα άλλο αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξασφαλίζει επίσης την πρόκριση αν συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια. Με νίκη και ισοπαλία, ανεξαρτήτως σειράς, θα έχει κάνει αποφασιστικό βήμα που της δίνει θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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