Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται πλέον η Εθνική ομάδα στην προσπάθειά της να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027 στο Κατάρ, αφού μετά την ήττα με 92-88 από τη Γεωργία, δεν κρατάει την τύχη στα χέρια της, ακόμη και αν κάνει το 3/3 στα εναπομείναντα παιχνίδια.

Ακόμη πιο περίπλοκη έγινε η κατάσταση για την Εθνική στον Ί Όμιλο των προκριματικών, μετά τη νίκη της Ισπανίας με 93-62 επί του Μαυροβουνίου και της Πορτογαλίας με 95-90 επί της Ουκρανίας.

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