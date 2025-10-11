Κάθε λόγο για να αισθάνεται υπερήφανος και πλήρως ικανοποιημένος από την απόδοση των νεαρών διεθνών είχε ο προπονητής της εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης. Αναφερόμενος στον εκτός έδρας θρίαμβο με 3-2 επί της Γερμανίας, για τα προκριματικά του Euro 2027, ο έμπειρος ομοσπονδιακός τεχνικός, δήλωσε στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ:

«Αρχικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για αυτήν την μεγάλη νίκη. Ανταποκρίθηκαν με σπουδαίο τρόπο στις απαιτήσεις που είχε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.

Είχαμε ένα πολύ καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο όπου μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού μας και το πλάνο στο οποίο είχαμε προετοιμαστεί καταφέραμε να προηγηθούμε με δύο γκολ απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γερμανία μάς πίεσε, μάς ισοφάρισε και υπήρχαν διαστήματα που υποφέραμε, αλλά υποφέραμε όλοι μαζί. Αγωνιστήκαμε με σθένος και με ομοψυχία, απέναντι σε δύσκολες πνευματικά καταστάσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία, σε μια από τις στιγμές που είχαμε και εμείς στο δεύτερο ημίχρονο, πετύχαμε το νικητήριο γκολ.

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι, αφενός γιατί δείξαμε ότι απέναντι και σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με δημιουργικό και συνδυαστικό παιχνίδι, και αφετέρου για το ότι, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ξεπερνάμε τα όριά μας σε ψυχική και πνευματική κατάθεση, ώστε να φύγουμε με αποτέλεσμα από το γήπεδο.

Το πρώτο βήμα της αποστολής μας στέφθηκε με επιτυχία, έχουμε το δεύτερο βήμα σε τρεις ημέρες στη Λετονία, όπου έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με την ίδια αποφασιστικότητα για τη νίκη».