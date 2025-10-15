Ο Στέφανος Τζίμας «λύτρωσε» την εθνική Ελπίδων στο φινάλε του εκτός έδρας αγώνα με τη Λετονία και με το τελικό 1-0 διατήρησε το απόλυτο στον 6ο όμιλο των προκριματικών του Euro 2027. Ικανοποιημένος τόσο από την εμφάνιση όσο και από την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην προκριματική διαδικασία, ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιάννης Ταουσιάνης, μετά τη λήξη του αγώνα:

«Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Κόλλια για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. Ενός ανθρώπου με μεγάλη προσφορά στα εθνικά κλιμάκια και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όσον αφορά στον αγώνα με την Λετονία, ένα παιχνίδι με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το προηγούμενο απέναντι στην Γερμανία, καταφέραμε με μια πειστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο να προσθέσουμε ακόμη μια σημαντική νίκη στη σειρά των προκριματικών», τόνισε ο κόουτς της εθνικής και συμπλήρωσε:

«Είναι ενδιαφέρον το γεγονός το πως οι ποδοσφαιριστές μας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τακτικές απαιτήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον το ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζουν σε καθένα από αυτά.

Οφείλουμε για άλλη μια φορά να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, με αυτό το γκρουπ μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον, αρκεί να παρουσιαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι με την πνευματική προσήλωση και αποφασιστικότητα που παρουσιαστήκαμε σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα στα προκριματικά».