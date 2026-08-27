Η Εθνική μπάσκετ ολοκλήρωσε σήμερα στην Αθήνα την προετοιμασία της και αναχωρεί το απόγευμα με πτήση τσάρτερ για τη Ρίγα, όπου αύριο Παρασκευή (28/8, 19:00, ΕΡΤ2 Σπορ) θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στον πρώτο αγώνα του δεύτερου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Το ίδιο παράθυρο κλείνει τη Δευτέρα (31/8, 19:00) στο Telecom Center Athens, με αντίπαλο την ισχυρή Ισπανία.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του 12 παίκτες για το ματς της Ρίγας, καθώς ο κανονισμός επιτρέπει αλλαγές στη λίστα από αγώνα σε αγώνα μέσα στο ίδιο παράθυρο. Ο Δημήτρης Φλιώνης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και μένει εκτός και για τα δύο ματς, ενώ εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

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