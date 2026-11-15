Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία (16/11) μίλησε ο Ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Επεσήμανε ότι οι διεθνείς, έχουν εγωισμό και θα βγάλουν αντίδραση μετά τη συντριβή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην Ολλανδία.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής μίλησε για όλα και έβγαλε και είδηση. Αναφέρθηκε τόσο στο εφιαλτικό βράδυ στο Άμστερνταμ, όσο και για το γεγονός πως η ομάδα έχει αλλάξει σελίδα και πλέον έχει μπροστά του το ματς με τη Σερβία. Και η είδηση είναι, ότι στον αγώνα του Παθεσαλικού στο Βόλο με τη Σερβία, δεν θα αγωνιστεί ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

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