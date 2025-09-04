Η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας επηρεάζει και την ελληνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική ομάδα μπορεί να είναι είτε πρώτη, με νίκη απόψε επί της Ισπανίας, είτε τέταρτη, με ήττα. Μάλιστα, οι Ισπανοί πλέον παίζουν για τη ζωή τους, αφού αν χάσουν, τότε μένουν εκτός «16» για πρώτη φορά μετά το 1977!

Αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία και τερματίσει πρώτη, τότε θα αντιμετωπίσει στους «16» την Κυριακή τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία, που αρχίζει στις 18:00.

Στα δε προημιτελικά, αν προκριθεί, η ελληνική ομάδα θα παίξει με το νικητή του Λετονία-Λιθουανία.

Εφόσον καταφέρει να περάσει και αυτό το εμπόδιο φτάνοντας στην τετράδα για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, τότε στα ημιτελικά θα βρει πιθανότατα την Τουρκία, η οποία θα έχει εύκολο έργο στους «16» απέναντι στην Σουηδία και στους «8» θα παίξει με τη Βοσνία ή τον δεύτερο του τέταρτου γκρουπ, που μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκ των Γαλλίας, Ισραήλ, Πολωνίας και Σλοβενίας.

Αν η Ελλάδα χάσει από την Ισπανία και τερματίσει τέταρτη, τότε θα παίξει στους «16» με τον πρώτο του ομίλου του Κατοβίτσε. Αυτός θα είναι α) το Ισραήλ αν νικήσει τη Σλοβενία ή β) η Γαλλία αν νικήσει η Σλοβενία το Ισραήλ.

Εφόσον η ελληνική ομάδα καταταγεί τέταρτη και ξεπεράσει το εμπόδιο στους «16», τότε στα προημιτελικά θα παίξει με την Σερβία, που αναμένεται στους «16» να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία. Στα δε ημιτελικά, εφόσον φτάσει εκεί, θα συναντήσει πιθανότατα τη Γερμανία.

Πηγή: sport-fm