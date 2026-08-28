Η ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα με 82-76 έκανε ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η «γαλανόλευκη» έπεσε στο 3-4 και πλέον βρίσκεται στην τελευταία θέση του 9ου ομίλου, σε ένα γκρουπ όπου κάθε νίκη και κάθε διαφορά πόντων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη για τα τρία εισιτήρια που οδηγούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η κατάσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη, όμως τα περιθώρια έχουν πλέον στενέψει σημαντικά. Η Ελλάδα ξεκίνησε τη δεύτερη φάση με ρεκόρ 3-3, καθώς τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης μεταφέρονται αυτούσια στον δεύτερο γύρο. Με την προσθήκη των έξι νέων αγώνων της δεύτερης φάσης, κάθε αποτέλεσμα εξακολουθεί να μετράει για την τελική κατάταξη.

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