Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00, στις εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου «Brussels Expo» στις Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της διοργάνωσης του Nations League 2026/2027

Όπως ανακοίνωσε η UEFA, στην κλήρωση θα λάβουν μέρος 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη δυναμικότητά τους. Η εθνική Ελλάδας θα βρίσκεται στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας και θα διεκδικήσει την πρόκριση της στο EURO 2028.

Οι αγωνιστικές:

1η αγωνιστική: 24 – 26 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 27 – 29 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 4 – 6 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 12 – 14 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 15 – 17 Νοεμβρίου

-Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.