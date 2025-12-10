Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Στέφανος Τζίμας βρίσκονται στη λίστα των 169 ποδοσφαιριστών από 23 πρωταθλήματα, για τους οποίους προβλέπεται σημαντική άνοδος της χρηματιστηριακής τους αξίας μέσα στο προσεχές εξάμηνο.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα –525η– έκθεση του CIES Football Observatory, που αναλύει ποιοι παίκτες αναμένεται να αυξήσουν την αξία τους, υποθέτοντας σταθερή απόδοση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Για τον Καρέτσα, η μελέτη εκτιμά πως έως τις 10 Ιουνίου 2026 η αξία του θα ενισχυθεί κατά περίπου 7,9 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 51,6 εκατ. ευρώ (+18%).

Ο Τζίμας προβλέπεται να έχει αντίστοιχη άνοδο 7,5 εκατ. ευρώ, από τα 36,7 στα 44,2 εκατ. ευρώ (+20%), αν και ο πρόσφατος τραυματισμός του ενδέχεται να επηρεάσει τη δυναμική του.

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας βρίσκεται ο εξτρέμ της Λειψίας, Γιαν Ντιομαντέ, με εκτιμώμενη μελλοντική αύξηση 40,1 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν ο Γερμανός Νικ Βολτεμάντε της Νιούκαστλ (+26,2 εκατ. ευρώ) και ο Μπαζουμάνα Τουρέ της Χόφενχαϊμ (+23,9 εκατ. ευρώ).