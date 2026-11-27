Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η 3η αγωνιστική των ομίλων του Παγκόσμιου Κυπέλλου U-17, με την Εθνική ομάδα να μαθαίνει τον αντίπαλό της στη φάση των «32» της διοργάνωσης που θα είναι το Εκουαδόρ.

Η Εθνική ομάδα έκανε το καθήκον της και κατέλαβε την 1η θέση στον όμιλό της στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 απέναντι σε Αίγυπτο, Παναμά και Κατάρ και συνεχίζει απτόητη την πορεία της στη διοργάνωση.

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