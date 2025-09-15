Συγκλονιστική είναι η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media έπειτα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική ομάδα στο EuroBasket 2025. O «Greek Freak», κοινοποίησε αρκετά φωτογραφικά στιγμιότυπα, με την όλη την οικογένεια του, τους δικούς του ανθρώπους, ήτοι τη μητέρα του Βερόνικα που τον φιλάει στοργικά συγχαίροντας τον για την επιτυχία, τα αδέρφια του Θανάση και Κώστα, τη γυναίκα Μαράια και τα παιδιά του.

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου», ήταν η πρώτη δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπειτα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025.

Στην σπουδαία αυτή στιγμή λοιπόν, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής επέλεξε να ρίξει φως στους πιο δικούς του ανθρώπους, την οικογένειά του, με ένα συγκλονιστικό post στα social media.

Ο 30χρονος σούπερ σταρ κοινοποίησε φωτογραφίες με τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη γυναίκα και τα παιδιά του, αλλά και στιγμές από την πορεία της “επίσημης αγαπημένης” μέχρι το βάθρο.