Μετά την τεράστια νίκη της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία, Κώστας Τσιμίκας και Γιούργκεν Κλοπ είχαν μια ξεχωριστή στιγμή.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αντάμωσε ξανά με τον πρώην προπονητή του στη Λίβερπουλ, με τους δύο άνδρες να αποδεικνύουν πως παρόλο που έχουν περάσει χρόνια από την κοινή τους πορεία στη Λίβερπουλ, η καλή σχέση μεταξύ τους παραμένει αναλλοίωτη. Συνομίλησαν για λίγη ώρα στα αποδυτήρια και αγκαλιάστηκαν θερμά. Θυμίζουμε ότι ο Τσιμίκας ανέβηκε «σκαλί» στην καριέρα του, μετακομίζοντας στoυς «Reds», επί των ημερών του Γιούργκεν Κλοπ στο Άνφιλντ.

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