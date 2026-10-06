Στο DNA του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος προστέθηκε το στοιχείο που αγωνιστικά του έλειπε.

Τι είπε ο Παυλίδης στους συμπαίκτες του πριν τον αγώνα με τη Σερβία; Ότι το ταλέντο δεν φτάνει. Δεν είναι αρκετό. Η μεγαλύτερη επιτυχία της τωρινής Εθνικής ομάδας είναι ότι οι παίκτες της αντιλήφθηκαν σε ποιον τομέα υστερούσαν.

Έψαξαν, σκέφτηκαν τι πήγε στραβά, και αποκλείστηκαν από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Το ταλέντο τους το έδειξαν στο Γουέμπλεϊ, στο ματς με την Αγγλία. Όμως μετά έλειπε, αυτό που έχουν τώρα. Έπεσαν οι σφαλιάρες από τη Δανία και τη Σκωτία, αλλά γρήγορα βρήκαν τη λύση.

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