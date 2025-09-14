Σε θρίαμβο της Τζαμάικα εξελίχθηκε ο μεγάλος τελικός των 100μ Ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του Τόκιο. Μεγάλος νικητής ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ομπλίκ Σεβίλ με 9.77 (ατομικό ρεκόρ), ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα βρεθεί ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον με 9.82.

Τρίτος ήταν ο Ολυμπιονίκης, Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) με 9.89.

Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Μελίσα Τζέφερσον

Η Αμερικανίδα Τζέφερσον με ρεκόρ αγώνων (10.61) ήταν η μεγάλη νικήτρια στην «κούρσα της μίας ανάσας», των 100μ Γυναικών. Πρόκειται για την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών!

Πίσω από την παγκόσμια πρωταθλήτρια τερμάτισε η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα με 10.76 (ασημένιο μετάλλιο), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Τζούλιεν ‘Αλφρεντ από την Αγία Λουκία, με 10.84 (χάλκινο).

Η Όλμαν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην δισκοβολία

Η Βάλαρι Όλμαν θριάμβευσε στον τελικό της δισκοβολίας, καθώς έστειλε τον δίσκο της στα 69 μέτρα και 48 εκατοστά, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, όπως είχε κάνει στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, αλλά και στην κορυφαία διοργάνωση που έγινε το καλοκαίρι του 2024 στο Παρίσι.

Η 30χρονη Αμερικανίδα δισκοβόλος πανηγύρισε έξαλλα το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε σήμερα, καθώς έλειπε από την συλλογή της, δεδομένου ότι το 2023 στην Βουδαπέστη είχε πάρει το αργυρό μετάλλιο και το 2022 στην πόλη Γιουτζίν της Κίνας, είχε ανεβεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το αργυρό μετάλλιο, κατέκτησε η Ολλανδή, Γιορίντε Φαν Κλίνκεν με ρίψη στα 67 μέτρα και 50 εκατοστά και το χάλκινο, η Κουβανή, Σιλίνα Μοράλες με 67.25 μέτρα, ενώ η Κροάτισσα, Σάντρα Ελκάσεβιτς (σ.σ. Πέρκοβιτς), η οποία από πέρυσι αγωνίζεται με το επώνυμο του συζύγου της, κατετάγη στην 5η θέση με ρίψη στα 65.82 μέτρα.

Ο Ινγκεμπρίγκτσεν εκτός ημιτελικού στα 1.500μ!

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου σημειώθηκε στα 1.500 μέτρα με «θύμα» τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν, καθώς ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης στο συγκεκριμένο αγώνισμα, αλλά και στα 5.000 μέτρα, αποκλείσθηκε από τον ημιτελικό.

Ο 24χρονος δρομέας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέσα στην χρονιά από τραυματισμό στον Αχίλλειο τένοντα, έλαβε μέρος στην τέταρτη και τελευταία προκριματική σειρά και τερμάτισε όγδοος (!), με επίδοση 3:37.84, και με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας, καθώς από κάθε σειρά προκρίθηκαν οι πρώτοι έξι αθλητές.

«Πρέπει να παραδεχθώ ότι είναι πολύ χειρότερα από ό,τι νόμιζα και ήλπιζα», σχολίασε ο Ινγκεμπρίγκτσεν στην μεικτή ζώνη και πρόσθεσε:

«Αυτή είναι η πραγματικότητα της στιγμής. Δεν έχω καταφέρει να προπονηθώ σωστά από τον Απρίλιο. Τα 1.500 μέτρα απαιτούν συγκεκριμένη προπόνηση διατηρώντας παράλληλα μια καλή βάση, και απέτυχα και στα δύο».

Οι ανταγωνιστές του ήταν οι πρώτοι που εξεπλάγησαν: «600 μέτρα πριν από την γραμμή τερματισμού, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν στην καλύτερή του φόρμα και πως δυσφορούσε», είπε ο Γάλλος, Ρομέν Μορνέ, ο οποίος προκρίθηκε στους ημιτελικούς.

«Στα τελευταία 100 μέτρα, άρχισε να δυσκολεύεται. Δεν είχε τον ίδιο βηματισμό όπως συνήθως. Σκέφτηκα, «λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ, μπορεί να μην τον νικήσω δύο φορές», πρόσθεσε χαμογελώντας για την επιτυχία του.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του, που ο Νορβηγός δεν θα τρέξει στον τελικό των 1.500 μέτρων σε μία κορυφαία διοργάνωση. Η τελευταία φορά που αποκλείσθηκε τόσο νωρίς από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν στο Λονδίνο το 2017, όταν, ως έφηβος, τερμάτισε 8ος στα 3.000 μέτρα στιπλ.

Όσον αφορά στην συμμετοχή του στα 5.000 μέτρα την ερχόμενη Παρασκευή, ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι θα είναι χειρότερα, αφού αυτό το αγώνισμα απαιτεί λιγότερη ένταση από τα 1.500 μέτρα».

Θρίαμβος της Τζεπτσιρτσίρ στον Μαραθώνιο

Η Κενυάτισσα, Πέρες Τζεπτσιρτσίρ, Ολυμπιονίκης του 2021, επικράτησε στον Μαραθώνιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στο Τόκιο, καθώς κάλυψε τα 42.195 μέτρα της διαδρομής, σε δύο ώρες 24 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.

Η 31χρονη νικήτρια και η Τίγκστ Ασέφα, από την Αιθιοπία, προσέφεραν στους θεατές έναν συναρπαστικό τερματισμό, καθώς οι δύο δρομείς πάλεψαν μέχρι το τέλος για το χρυσό μετάλλιο, με την Κενυάτισσα να αφήνει πίσω της την αντίπαλό της για μόλις δύο δευτερόλεπτα!

Ήταν ακόμη μία… σκληρή ήττα για την Ασέφα, όπως ακριβώς συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Παρισίων, όπου έχασε το χρυσό μετάλλιο για μόλις τρία δευτερόλεπτα, από την εντυπωσιακή Ολλανδή, Σιφάν Χασάν.

Η Τίγστ Ασέφα είναι η πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον Μαραθώνιο (σ.σ. 2:11:53 στο Βερολίνο το 2023), αλλά αναμένεται να το ανακτήσει μετά τον αποκλεισμό της Κενυάτισσας, Ρουθ Τσέπνγκετιτς, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ τον Οκτώβριο του 2024 (2:09:56), αλλά τον Ιούλιο βρέθηκε «θετική» στην χρήση της διουρητικής απαγορευμένης ουσίας, υδροχλωροθειαζίδη.

Το χάλκινο μετάλλιο, κατέκτησε η Ουρουγουανή, Τζούλια Πατερνέν, η οποία στον -μόλις- δεύτερο Μαραθώνιο της καριέρας της, τερμάτισε σχεδόν τρία λεπτά πίσω από τη νικήτρια, αδυνατώντας να πιστέψει την σπουδαία επιτυχία της.