Ο Κώστας Τσιμίκας εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ομάδας εν όψει της δεύτερης αναμέτρησης με τη Γερμανία, το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας (4/10, 21:45, Alpha, Novasports Start).

Ο Έλληνας αριστερός μπακ μίλησε για τα συνεχόμενα ματς με τους μεγάλους αντιπάλους και τόνισε ότι η κόπωση υπάρχει, ωστόσο η θέληση είναι μεγαλύτερη.

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