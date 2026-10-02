Ο Κώστας Τσιμίκας δήλωσε μεταξύ άλλων πως νιώθει μια μικρή απογοήτευση, ωστόσο τόνισε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πρέπει να κρατήσει τα θετικά από την ισοπαλία με τους Οράνιε.

Η Εθνική Ελλάδας κοίταξε στα μάτια ένα ακόμη ευρωπαϊκό «μεγαθήριο»! Κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 89′ απέναντι στην Ολλανδία στην Τούμπα, όμως ο Ράιντερς βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ισοφάρισε σε 2-2 και οι Οράνιε έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με τον βαθμό της ισοπαλίας στις αποσκευές τους. Ωστόσο, μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League, η Εθνική συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα και μάλιστα αήττητη.

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