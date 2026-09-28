Λίγο μετά την ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας για την 2η αγωνιστική του Nations League, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε τον απολογισμό του αγώνα και μίλησε για τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια και τους στόχους της ομάδας.

Ο διεθνής τερματοφύλακας παρουσιάστηκε εξαιρετικά ταπεινός στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι οι διεθνείς χάρηκαν και πανηγύρισαν αυτή τη νίκη, ωστόσο πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο προσεχές παιχνίδι με την Ολλανδία (1/10, 21:45).

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