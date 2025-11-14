Ο διεθνής τερματοφύλακας, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αναφέρθηκε στον επόμενο στόχο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχουμε συζητήσει τι έχει γίνει στα προηγούμενα δυο παιχνίδια. Έχουμε μιλήσει για πολλά πράγματα. Παίζει ρόλο και το timing, ότι είχαμε δυο εκτός έδρας ματς. Έχει παίξει ρόλο η μέρα, τα λάθη. Έχουμε συζητήσει ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε απ’ όλα αυτά.

Ο επόμενος στόχος είναι να κερδίσουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια και να τελειώσουμε καλά τη χρονιά. Αλλά και για το FIFA Ranking. Επόμενος στόχος το Euro 2028. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα θέλεις να κερδίζεις τα παιχνίδια. Θέλουμε να κερδίζουμε και για εμάς, αλλά και για όλη την Ελλάδα».