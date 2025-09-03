Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων από την Ιταλία, που τον φέρνουν ως υποψήφιο αντικαταστάτη του Σάντρο Καμπάνια στον πάγκο των «σετεμπέλο», προχώρησε ο Θοδωρής Βλάχος. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟPEN, ο προπονητής της Εθνικής Υδατοσφαίρισης Ανδρών ξεκαθάρισε ότι «εγώ είμαι εδώ, έχω συμβόλαιο. Αν γινόταν κάτι θα το μάθαιναν αυτοί που έπρεπε να το μάθουν, οι διοικούντες την Κολυμβητική Ομοσπονδία. Ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο. Είμαι στην Εθνική Ανδρών και θέλω να παραμείνω εδώ».

Το ζήτημα προέκυψε λίγο μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όταν ιταλικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για «ανταρσία» των περισσότερων διεθνών παικτών, που απαιτούν την απομάκρυνση του Σάντρο Καμπάνια από την τεχνική ηγεσία. Ο Τύπος στη γειτονική χώρα πήγε ένα βήμα πιο πέρα, παρουσιάζοντας τον Θοδωρή Βλάχο ως πιθανό αντικαταστάτη του πολύπειρου Ιταλού προπονητή, παρότι ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός έχει συμβόλαιο με την ΚΟΕ.

Στη συνέντευξή του στο OPEN, ο Βλάχος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο πάγιο αίτημα της Ελληνικής Υδατοσφαίρισης για την απόκτηση ενός μόνιμου Προπονητικού Κέντρου για τις εθνικές ομάδες. «Δεν είμαστε άστεγοι, προς Θεού. Το κράτος μας έχει δώσει μια πισίνα στο ΟΑΚΑ, όπου είναι το σπίτι μας, ενώ μπορούμε να προπονηθούμε και στο “Π. Καπαγέρωφ” στον Πειραιά», ξεκαθάρισε αρχικά ο ομοσπονδιακός προπονητής και συνέχισε: «Όμως, κακά τα ψέματα, ο χώρος ζητάει ένα δικό του Αθλητικό Κέντρο. Ένα σπίτι όπου οι Έλληνες διεθνείς και όλες οι εθνικές ομάδες θα μπορούν να προπονούνται, να διαμένουν σε ξενώνες και θα μπορούν να ξεκουράζονται. Αυτό είναι που θέλουμε και ελπίζουμε να το δούμε».