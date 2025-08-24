Με όπλα το σερβίς και το μπλοκ και κάνοντας την καλύτερη εφετινή εμφάνιση η Εθνική γυναικών νίκησε το Πουέρτο Ρίκο με 3-1 σετ και άνοιξε λογαριασμό στον Γ’ όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στην Ταϊλάνδη.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου πίεσε με το σερβίς και αποτελείωσε με το μπλοκ το Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης και εκτός από το πρώτο τρίποντο που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση στη φάση των «16» θα δώσει και πολύτιμους πόντους στην παγκόσμια κατάταξη.

Με πρώτη σκόρερ την Ανθούλη και τις Στράντζαλη, Μπακοδήμου να κάνουν κορυφαία εμφάνιση η ελληνική ομάδα νίκησε δίκαια. Μάλιστα θα μπορούσε να είχε νικήσει με 3-0 σετ εάν ήταν οι Πορτορικανές δεν έβγαζαν απίθανες άμυνες στο φινάλε του 3ου σετ.

Η ελληνική ομάδα ισοβαθμεί με τη Γαλλία που έχει 3 βαθμούς και σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Βραζιλία. Λογικά εφόσον η Βραζιλία νικήσει τη Γαλλία ο αγώνας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας την Τρίτη 26/8 στις 12:00 θα είναι σαν τελικός.

Πάντως με τέτοια εμφάνιση η ελληνική ομάδα έδειξε πως αξίζει να ελπίζει. Συγχαρητήρια στα κορίτσια και πλέον απελευθερωμένα θα τα δώσουν όλα με την Γαλλία την Τρίτη.

Τα σετ: 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-14) σε 97′.

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 14 (12/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 20% άριστες), Μπακοδήμου 12 (8/29 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 37% άριστες), Τερζόγλου 11 (9/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθούλη 26 (22/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. – 60% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση.

Πουέρτο Ρίκο (Χουάν Κάρλος Νούνιεθ): Ριβέρα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Βάσκεθ 14 (13/35 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Ρέγιες 1 (1/7 επ.), Ορτίθ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγο 6 (3/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 43% υπ.-36% άριστες), Τσάμπιον 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ) / Βενέγας (λ, 44% υπ.-19% άριστες), Χόλινγκσγουόρθ 2 (2/9 επ.), Νογουέρας, Πέρεθ 1 (1/7 επ.), Ερνάντεθ 4 (4/7 επ.), Σάντος.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)

15:30: Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου

12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία:

Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ) Ελλάδα 3β. (1 νίκες, 1 ήττα, 3-4) Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ) Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 2-6 σετ)

Μετά από μία σπουδαία και ιστορική νίκη της Εθνικής γυναικών απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, τα χαμόγελα και η συγκίνηση κυριάρχησαν. Παίκτριες και προπονητικό τιμ στάθηκαν στη συγκέντρωση, στο πάθος και στην πίστη που έδειξε η ομάδα μέσα στο γήπεδο, ενώ όλοι τόνισαν πως το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Με το βλέμμα στραμμένο στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Γαλλία, η Εθνική μας δηλώνει έτοιμη να κυνηγήσει το μεγάλο όνειρο, αφιερώνοντας τη νίκη στο ελληνικό βόλεϊ αλλά και στην μεγάλη απούσα, Ανθή Βασιλαντωνάκη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου, δήλωσε: «Ήταν μία απίστευτη εμφάνιση πέρα από το νικηφόρο αποτέλεσμα. Το κλειδί ήταν το σέρβις μας, πιέσαμε σε συγκεκριμένες αθλήτριες και είχαμε συγκεκριμένο τακτικό πλάνο. Βρήκαμε ρυθμό στο μπλοκ-άμυνα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες. Πίστεψαν στο πλάνο και τον εαυτό τους και έκαναν μία μαγική εμφάνιση. Αυτό που λέω και στις κοπέλες είναι ότι πρέπει να γνωρίσουν τα όρια τους. Έχουν κι άλλα να δώσουμε, έχουμε έναν αγώνα με τη Γαλλία στον οποίο μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Αυτή η νίκη ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Όλο το ελληνικό βόλεϊ είναι χαρούμενο και τα καλύτερα έρχονται».

Η αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, Όλγα Στράντζαλη δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αφιερώνουμε τη νίκη στην Ανθή που άξιζε να είναι μαζί μας και μας λείπει πολύ. Ξέρω ότι μας βλέπει και είναι χαρούμενη για εμάς.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, είναι κάτι απίστευτο και ξεχωριστό αυτό που ζούμε. Το Πουέρτο Ρίκο δεν έπαιξε πολύ καλά στα πρώτα δύο σετ, ανέβηκε στο τρίτο αλλά στο τέταρτο ήμασταν και πάλι πάρα πολύ καλές. Θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την πρόκριση στο τρίτο ματς και να πετύχουμε κάτι μεγάλο.

Πιστεύω πολύ στην ομάδα μου, θα τα δώσουμε όλα κόντρα στη Γαλλία και η πρόκριση μπορεί να έρθει».

Η κεντρική-μπλοκέρ της Εθνικής Ελλάδος, Κυριακή Τερζόγλου δήλωσε: «Ήταν ένα ματς που θέλαμε να το πάρουμε, το δείξαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί την ψυχολογία που είχαμε στα αποδυτήρια τη φέραμε μέσα στο γήπεδο.

Θα σταθώ ξανά στο ότι είδα μία πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Πραγματικά το θέλαμε πάρα πολύ, αυτό που έκρινε το ματς ήταν η πίστη και η θέληση.

Αφήνουμε πίσω το σημερινό ματς, κρατάμε τα καλά στοιχεία, αφήνουμε πίσω τα άσχημα και με πίστη πάμε για το ματς με τη Γαλλία».

Η κεντρική-μπλοκέρ της Εθνικής, Αριστέα Τοντάι δήλωσε: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες. Τις πιέσαμε αρκετά και φάνηκε πιο εύκολο από ότι ήταν. Πήγαν όλα καλά, μείναμε συγκεντρωμένες. Το χάσαμε λίγο στο τρίτο σετ, αλλά τώρα πάμε για Γαλλία. Είναι φανταστικά όλα στην Ταϊλάνδη. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, αγαπούν το βόλεϊ και φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μία πολύ όμορφη διοργάνωση και το απολαμβάνουμε πάρα πολύ».

Η λίμπερο της Εθνικής, Μαριαλένα Αρτακιανού δήλωσε: «Αρχικά είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη και παλέψαμε πάρα πολύ. Το Πουέρτο Ρίκο είναι μία πολύ καλή ομάδα, αλλά από την πλευρά μας ήμασταν έτοιμες τακτικά και στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένες.

Στο τρίτο σετ δεν μπήκαμε συγκεντρωμένες, ισορροπήσαμε αλλά στις λεπτομέρειες χάσαμε το σετ. Στο τέταρτο σετ όμως μπήκαμε δυναμικά και πήραμε τη νίκη.

Είμαστε όλες πάρα πολύ χαρούμενες, το αφιερώνουμε σε όλη την Ελλάδα και πάνω από όλα στην Ανθή».